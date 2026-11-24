Парад на День подяки в Нью-Йорку у 2025 році

Святковий тиждень напередодні Дня подяки у Сполучених Штатах може бути затьмарений примхами погоди. Метеорологи попередили, що обидва океанічні узбережжя країни стануть епіцентрами штормів.

Як пише CNN, на заході настає час так званих "королівських припливів" - періоду високих хвиль, який буває лише декілька разів на рік. Через це існує ризик затоплення, а практично в саме свято у четвер є загроза значних перебоїв у роботі аеропорту Сан-Франциско, яким чимало американців планують скористатися для подорожей додому до рідних. Мер міста порадив скасувати плани на необов'язкові поїздки.

Натомість східне узбережжя заливатимуть і засипатимуть опади: прогнозують зливи та хурделиці, а у Нью-Йорку на День подяки обіцяють різкі пориви вітру. Це може поставити під загрозу проведення традиційного параду з повітряними кулями, який цьогоріч мав відбутися в ювілейний 100-ий раз. Чимало американських сімей традиційно переглядають трансляцію параду наживо як один з обов'язкових атрибутів свята.