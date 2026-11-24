За інформацією джерел видання, Сили оборони й торік атакували російські судна в Середземному морі, але офіційно про це не повідомляли.

Українські військові місяцями вивчали рух російських кораблів та збирали розвіддані перед тим, як атакувати їх біля узбережжя Лівії. Про це Wall Street Journal повідомили обізнані з операцією люди на умовах анонімності.

Один з військових посадовців повідомив, що українці для проведення операції запустили сім ударних морських дронів з материнського корабля в Середземному морі біля узбережжя Північної Африки. Невдовзі після цього дрони врізалися в корвет російського флоту і вантажне судно поблизу.

Більшість дронів цілила саме в корвет, і щонайменше один дрон влучив у суховантаж. Внаслідок атаки військовий корабель «Меркурій» пішов на дно, а вантажне судно «Ангара» загорілося.

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Також операція пошкодила вертоліт Ка-27, що перебував на борту «Ангари», повідомив український президент.

За словами співрозмовників видання, це вже не перші подібні українські атаки. Вони стверджують, що в минулому році українські оперативники, що базувалися в західній частині Лівії, провели диверсії проти трьох пов'язаних з Росією кораблів, що ходили в Середземному морі. Україна цих атак публічно не визнавала.

Лівія поділена між владою міжнародно визнаного уряду на заході та підтримуваного Росією генерала Халіфа Хафтара на сході. Уряд країни висловив «глибоке занепокоєння» через заяви українського президента і сказав, що не давав дозволу на закордонну військову діяльність біля своїх кордонів чи в територіальних водах. Він наголосив, що не є стороною конфлікту між Україною і Росією.

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії росіяни шукали нові порти, які можна використати для відправки військ, зброї і найманців до Африки. Лівія була частиною російського плану. Кремль надав підтримку Хафтару, зокрема відправляючи йому на допомогу найманців ПВК «Вагнер».

Супутникові знімки, вивчені журналістами, а також дані аналітиків свідчать, що Хафтар зберігає контроль і вплив на значній частині Лівії, куди Росія нещодавно наростила свої військові поставки. Супутникові знімки комерційної компанії Vantor показали, що у вересні до порту Тобрук на сході Лівії прибули два вантажні судна – «Анастасія» та «Юрій Аршеневський».

Знімки показують, що з суден, можливо, вивантажували військову техніку. Російські вантажні судна, що доставляють військове обладнання, часто супроводжують кораблі російського флоту – так було й цього разу.

«Вони нарощували обсяг постачання своїх військових засобів. Вони не боялися везти тисячі тонн техніки в супроводі російського флоту», – прокоментував дослідник Джалед Арчауї з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Атака на російські кораблі біля Лівії

22 листопада на російському військовому кораблі «Меркурій» стався вибух в порту Бенгазі. Це відбулося під час зупинки судна для поповнення запасами водою і продовольством дорогою назад до Росії.

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Фото: карта

«Меркурій» входить до Чорноморського флоту, але Росія тримала це судно на базах північного флоту в Африці через війну.

Наступного дня український президент Володимир Зеленський повідомив, що російський корвет затопила Україна.

«Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет “Меркурій”, і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році», – сказав він.

Другою ціллю операції став російський суховантаж “MV ANGARA”, який Росія використовувала для транспортування озброєння. За словами президента, судно успішно уражено.

У СБУ повідомили, що обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності росіян.

Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого материнського судна. Попри спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі.