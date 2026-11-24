Вчора, 23 листопада і в ніч на сьогодні Сили оборони уразили переправу і зосередження російських вантажівок.
«23 листопада і в ніч на 24 листопада Сили оборони України продовжили відрізати армію рф від усього, що потрібно їй для війни», – розповіли у Генштабі.
На Брянщині, поблизу Берестка, уражено місце зосередження вантажівок ворожого підрозділу. Саме цими машинами окупанти возять на передову боєприпаси, пальне та провізію.
А на Донеччині в районі Новоукраїнки уражено переправу через річку Вовча.
«Тепер ворогу доведеться шукати обхідні шляхи, довші й вразливіші, щоб перекидати живу силу та техніку», – зазначили в Генштабі.
- Перед цим Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах російської нафтової інфраструктури – нафтоперекачувальній станції «Калейкино» в Татарстані, Новошахтинському НПЗ у Ростовській області та НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі.