Оборонці атакували цілі на окупованій Донеччині та у Брянський області РФ.

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Вчора, 23 листопада і в ніч на сьогодні Сили оборони уразили переправу і зосередження російських вантажівок.

«23 листопада і в ніч на 24 листопада Сили оборони України продовжили відрізати армію рф від усього, що потрібно їй для війни», – розповіли у Генштабі.

На Брянщині, поблизу Берестка, уражено місце зосередження вантажівок ворожого підрозділу. Саме цими машинами окупанти возять на передову боєприпаси, пальне та провізію.

А на Донеччині в районі Новоукраїнки уражено переправу через річку Вовча.

«Тепер ворогу доведеться шукати обхідні шляхи, довші й вразливіші, щоб перекидати живу силу та техніку», – зазначили в Генштабі.