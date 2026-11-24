Уночі російські війська завдали ударів по житлових будинках, енергетичних і залізничних об’єктах та цивільних підприємствах у 11 областях України. Найбільше постраждало Запоріжжя: там загинули двоє людей, ще 44 дістали поранення, серед них є діти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У Запоріжжі росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах. Пошкоджені десять будинків.На Житомирщині та Рівненщині атаковані електропідстанції, на Чернігівщині – залізнична інфраструктура.

У Житомирі також пошкоджені житлові будинки, а на Кіровоградщині під удар потрапила газотранспортна інфраструктура. Російські війська атакували житлові будинки також на Миколаївщині, Одещині та Сумщині. На Дніпропетровщині й Харківщині через удари дронів постраждали по двоє людей.

Фото: ДСНС Житомирської області

Фото: ДСНС Житомирської області Обстріл Житомирщини

Фото: ДСНС Запорізької області Удари по Запоріжжю

Фото: ДСНС Житомирської області Обстріл Житомирської області