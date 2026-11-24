Уночі російські війська завдали ударів по житлових будинках, енергетичних і залізничних об’єктах та цивільних підприємствах у 11 областях України. Найбільше постраждало Запоріжжя: там загинули двоє людей, ще 44 дістали поранення, серед них є діти.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
У Запоріжжі росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах. Пошкоджені десять будинків.На Житомирщині та Рівненщині атаковані електропідстанції, на Чернігівщині – залізнична інфраструктура.
У Житомирі також пошкоджені житлові будинки, а на Кіровоградщині під удар потрапила газотранспортна інфраструктура. Російські війська атакували житлові будинки також на Миколаївщині, Одещині та Сумщині. На Дніпропетровщині й Харківщині через удари дронів постраждали по двоє людей.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що минулої ночі російські війська зосередили удари по об’єктах розподілу та передачі електроенергії на Житомирщині. За його словами, захист спрацював. На Дніпропетровщині тим часом тривали роботи з відновлення електропостачання, а в Одесі та області ремонтували мережі й забезпечували альтернативне постачання.