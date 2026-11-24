На місцях працюють відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень.

Унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Російська армія пошкодила енергообʼєкти у двох районах Київської області.

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