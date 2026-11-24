Російська армія пошкодила енергообʼєкти у двох районах Київської області.
"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Київщини", – повідомили у ОВА.
Унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
На місцях працюють відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень.
- Тим часом минулої ночі російські війська зосередили удари по інфраструктурі розподілу та передачі електроенергії на Житомирщині, заявив президент. Проте захист спрацював.