Служба безпеки викрила ще чотирьох підозрюваних російських агітаторів у різних регіонах України. Ці люди виправдовували збройну агресію РФ, підтримували захоплення українських територій та вихваляли збройні угруповання країни-агресора, повідомили у пресслужбі СБУ.

У Херсоні викрили колишнього театрального музиканта, який відкрито підтримував РФ, а під час окупації міста брав участь у пропагандистських концертах на підтримку кремлівського режиму. Встановлено, що у травні 2022 року він долучився до одного з таких заходів, організованих гауляйтером Сальдо, а в серпні виступав на концерті з нагоди дня прапора РФ.

Після звільнення Херсона фігурант залишився у місті та продовжив «підігравати» ворожій пропаганді. Для цього він писав вірші, в яких героїзував рашистів, а потім передавав «твори» для трансляції в ефірах російського радіо.

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Також у портовому місті затримали ворожу агітаторку, яка з анонімних акаунтів у Телеграмі закликала РФ збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по Херсону та посилити репресії на лівобережжі регіону. Крім цього, вона «вимагала» від командування збройних угруповань рашистів захопити обласний центр і жорстоко переслідувати учасників руху опору.

У Харкові затримали росіянина, який тривалий час проживає в обласному центрі і вихваляє збройні угруповання РФ.

Задокументовано, як він публікував у чатах соцмереж власні дописи, в яких виправдовував воєнні злочини російської армії і захоплення частини території України.

У Дніпропетровській області викрили продавчиню одного з ринків Павлоградського району, яка виправдовувала захоплення території Донеччини і чекала на окупацію всього сходу України. Про це вона неодноразово писала в чатах проросійських Телеграм-каналів. Крім цього, у таких дописах авторка намагалася встановити контакт з адміністраторами прокремлівських інформресурсів.

Фото: СБУ Один із затриманих підозрюваних

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.