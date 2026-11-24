США обговорюють плани з підготовки сирійських військових до розмінування. Про це агенцію Reuters повідомили п’ятеро осіб, обізнаних із пропозицією. Така місія стала б першою програмою військової підготовки США для сирійської армії після того, як у 2024 році колишні повстанці прийшли до влади в Дамаску.

За словами співрозмовників агенції, пропозиція щодо багатонаціональної навчальної місії все ще стикається з юридичними перешкодами у США та скептицизмом частини сирійських військових. Однак у разі її реалізації наступного року до Сирії можуть повернутися невеликі американські військові підрозділи.

Четверо співрозмовників зазначили, що початкова програма передбачатиме передусім навчання розмінуванню та безпечному знешкодженню боєприпасів. Якщо вона буде успішною, то може стати моделлю для ширшої співпраці. Пропозиція передбачає розширення діяльності структури під назвою Дамаський координаційний центр (DCC), створеної торік у Йорданії для сприяння співпраці між сирійською владою, американськими військовими та регіональними союзниками.

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Капітан Тім Гокінс, речник Центрального командування Збройних сил США, заявив, що остаточних рішень щодо майбутньої структури центру та основних напрямів його діяльності ще не ухвалено.

За словами одного з учасників переговорів, обговорювана схема також передбачає залучення військових приблизно 15 союзників США, зокрема Великої Британії, Франції, Німеччини, Австралії, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

За повідомленням сирійського державного агентства SANA, 12 листопада міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра зустрівся в Дамаску з командувачем операції контрадміралом Ліамом Гуліном. За словами сирійського військового джерела, під час зустрічі обговорювали запропонований багатонаціональний координаційний механізм, плани підготовки сирійських військових із розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також певну допомогу в забезпеченні безпеки кордонів. Один із варіантів передбачає навчання сирійських військових як у Йорданії, так і в Сирії. Програму можуть розпочати вже в березні за обмеженої участі американських військових.

До цієї схеми також можуть залучити Сирійський національний центр протимінної діяльності (SNMAC) — державну установу, відповідальну за координацію розмінування. Це могло б полегшити співпрацю.

За словами двох співрозмовників, американські посадовці також вивчають можливість використання для фінансування програми коштів, що залишилися від операції «Непохитна рішучість». Один із них оцінив доступну суму приблизно у $200 млн.

Розширення військової співпраці стало б черговим кроком у зближенні Вашингтона й Дамаска після повалення президента Башара Асада в грудні 2024 року.

У грудні 2025 року Вашингтон скасував широкі економічні санкції проти Сирії, у серпні 2026-го виключив її зі списку держав — спонсорів тероризму, а в жовтні послабив обмеження на експорт озброєнь і оборонних послуг, дозволивши розглядати відповідні ліцензії в індивідуальному порядку. Однак обидві сторони досі мають перешкоди для безпосередньої військової співпраці.

Під час громадянської війни в Сирії у 2011–2024 роках там перебували сотні американських військових. Вони не співпрацювали ані з урядом Асада, ані з основними силами повстанців-сунітів, які зрештою його повалили. Переважно американці діяли спільно з курдськими силами в межах операції «Непохитна рішучість» (Operation Inherent Resolve), спрямованої на боротьбу з «Ісламською державою» в Сирії та Іраку.

Останні американські військові були виведені із Сирії у квітні цього року, а з Іраку — у вересні. Водночас ширшу операцію ще не завершено повністю.