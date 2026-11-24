Японія забезпечує близько 15% коштів, необхідних для фінансування бюджету суду, і є його найбільшим фінансовим донором.

Японія виплатить свій повний внесок до бюджету Міжнародного кримінального суду (МКС) на 2027 рік до кінця цього року.

Як пише Reuters, про це у вівторок заявила прем’єр-міністерка Санае Такаїчі. Раніше суд попросив свого найбільшого фінансового донора здійснити платіж достроково на тлі санкцій США.

Такаїчі повідомила про це рішення президентці МКС Томоко Акане під час зустрічі у своєму офісі у вівторок.

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Підтримка Японії надходить у той час, коли її ключовий партнер у сфері безпеки, Сполучені Штати, намагається ліквідувати МКС за допомогою санкцій та заохочення країн-членів до виходу з організації.

Японія забезпечує близько 15% коштів, необхідних для фінансування бюджету суду, і є його найбільшим фінансовим донором. За нею йдуть Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Південна Корея та Канада.

Дострокова виплата дасть МКС змогу отримати доступ до фінансування ще до того, як санкції США повною мірою набудуть чинності у квітні 2027 року.

На думку аналітиків, крок Японії може спонукати інших великих донорів також здійснити дострокові виплати. Це дозволить створити суттєвий фінансовий резерв до того, як санкції почнуть повноцінно діяти.