Прем'єр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада приїде в Закарпатську область Україну і зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у дописі в Facebook.

У поїздці Мадяра супроводжуватиме міністерка закордонних справ Аніта Орбан. Угорський прем'єр, крім офіційних переговорів, проведе зустріч з угорською громадою в Україні.

«Сьогодні я вирушаю на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з керівниками угорської громади. Разом із пані міністеркою Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських установ. Уперше від 2015 року угорський прем'єр-міністр відвідує Україну», – сказав Мадяр.

Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.

Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.