Повідомлення про небезпеку стосувалось одного з островів на сході країни.

Жителів острова Уллиндо на сході Південної Кореї закликали сховатися після того, як російські військові літаки наблизилися до його повітряного простору.

Про це пише The Guardian.

Південнокорейські військові підняли в повітря винищувачі, а Міноборони країни викличе російського військового аташе, щоб висловити протест.

Літаки увійшли до південнокорейської зони розпізнавання ППО над Японським морем і наблизилися до Уллиндо. За словами представника Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чан До Йона, вони підійшли "до межі порушення повітряного простору острова". Військові передбачали можливе порушення, оскільки літаки рухалися швидко.

О 7:52 місцеві жителі отримали екстрене повідомлення із закликом евакуюватися та перейти в укриття. На острові, де живуть близько 8700 людей, пролунали сирени, а на телебаченні з’явилися попередження. Тривогу скасували через три хвилини.