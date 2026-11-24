Канцелярія прем’єр-міністра Норвегії рекомендувала королеві Метте-Маріт відмовитися від розмови з парламентською слідчою комісією, яка розслідує її контакти із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре підтримав цю рекомендацію.

Про це пише NRK.

Комісія звернулася до королеви в жовтні. Її голова Амунд Дюве вважав, що розмова могла б бути корисною для розслідування. Однак після звернення королівського двору до канцелярії прем’єра урядові радники дійшли висновку, що Метте-Маріт слід відмовитися від запрошення.

У канцелярії пояснили, що свідчення королеви могли б суперечити давній традиції та порушити питання розподілу влади. Там також зазначили, що не знають випадків, коли член королівської родини давав свідчення урядовій або парламентській комісії після ухвалення Конституції Норвегії 1814 року.

23 листопада королівський двір повідомив комісію про відмову. Стьоре заявив, що погоджується з порадою канцелярії. За його словами, королева вже дала велике інтерв’ю NRK, яке комісія може використати, але її участь у роботі комісії є "недоречною".

Водночас голова парламентського комітету з контролю Пер-Віллі Амудсен зауважив, що йдеться про добровільну розмову, а не виклик на допит, і назвав позицію прем’єра "необачною". Дюве заявив, що комісія й далі хотіла б почути королеву, адже вона може володіти важливою для розслідування інформацією. Він також висловив сумнів, що оцінка канцелярії прем’єра є правильною, однак комісія має зважати на отриману відповідь.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про регулярне спілкування Метте-Маріт із Джеффрі Епштейном у 2011–2014 роках.