Велика Британія протягом кількох років закуповувала для України тонни вибухівки EDC-4, яку постачальник позиціонував як потужнішу версію військової C4.

Однак, як пише Financial Times, випробування британського Міноборони не виявили в ній RDX RDX – основного компонента стандартної C4. Натомість єдиною вибуховою речовиною виявився PETN, який використовується в дешевшій комерційній вибухівці.

Постачальником була американська компанія Tripwire South LLC, заснована Раяном Моррісомісом – колишнім поліцейським із Пенсильванії. Компанія надавала британському Міноборони документи, у яких зазначалося, що EDC-4 містить RDX. Водночас у документації не було деяких попереджень про небезпеку PETN, зокрема щодо ризику детонації за високих температур та несумісності з певними речовинами. Ці документи супроводжували багатотонні поставки вибухівки в Україну, що могло створювати загрозу для військових.

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Угода реалізовувалася в межах британської програми Task Force Kindred, призначеної для прискореного постачання озброєння Україні. У квітні 2025 року британське Міноборони підтримало заявку на експорт до України до 204 тонн EDC-4 протягом двох років. Початкове замовлення становило 36 тонн, а загальна вартість максимальної партії могла сягнути 26,3 млн фунтів стерлінгів. За даними співрозмовників FT, Tripwire купувала базову вибухівку в американського виробника за $40–45 за фунт, тоді як британській стороні продавала приблизно за $77 за фунт.

Морріс раніше керував іншим бізнесом із продажу вибухівки, який збанкрутував у 2022 році із зобов’язаннями майже на $5 млн. У 2024 році він також оголосив особисте банкрутство, хоча на той час його компанія вже постачала продукцію британському уряду. За даними FT, британські закупівельники не вимагали від нього фінансової перевірки, пов’язаної з попереднім банкрутством.

Tripwire заперечує порушення, стверджуючи, що EDC-4 спеціально виготовляли для компанії та що всі поставлені партії містили RDX. Вона також наполягає, що продукт відрізнявся від стандартної комерційної вибухівки, а відмінності в документації з безпеки не були приховуванням інформації. Британське Міноборони заявило, що вважало EDC-4 придатною для використання, не мало претензій до її ефективності та отримувало позитивні відгуки від України. Відомство також зазначило, що контракт не вимагав обов’язкової наявності в продукті RDX або PETN.

Міноборони Британії не пояснило, коли саме його посадовці дізналися про результати випробувань, чому продукт без виявленого RDX вважали відповідним заявленому складу та чому частину попереджень про небезпеку не включили до документів, які супроводжували вибухівку в Україну. У відомстві відмовилися відповідати на ці запитання.