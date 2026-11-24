Дрон-перехоплювач SPYS німецько-української компанії Quantum WIY Industries знищив російський ударний дрон «Герань-5» K5-K. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія застосовує «Герань-5» K5-K для атак на українські міста з початку осені 2026 року. Максимальна висота польоту цього дрона становить 6 км, а крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Під час окремих маневрів він може розвивати швидкість до 1 000 км/год.

«Ми маємо й надалі вдосконалювати перехоплювачі та нарощувати їхнє виробництво, щоб захищати українські міста й критичну інфраструктуру. Росія постійно адаптує свої ударні системи, тому ми тісно співпрацюємо з українськими бригадами, щоб відповідно вдосконалювати наші рішення. Успішні перехоплення підтверджують важливість цієї роботи. Ми починали зі STRILA для протидії попереднім моделям БПЛА типу «Герань», а SPYS і Skyron – наша відповідь на новітні загрози. Стояти на місці не можна», – зазначив Свен Крук, співгенеральний директор Quantum Systems.

Реклама

Нагадаємо, компанія WIY Drones представила дрон-перехоплювач SPYS у вересні. Згідно з даними виробника, безпілотник несе бойову частину масою 300 грамів. Заявлений запас ходу дрона становить до 30 км, час польоту — 5 хвилин.

У WIY Drones зазначають, що дрон SPYS здатний розвивати швидкість до 500 км/год завдяки власним електронним компонентам та спеціально розробленим українським моторам від компанії Motor-G. Система забезпечує захоплення та ураження повітряних цілей, зокрема реактивних ударних БпЛА.

Нещодавно оновлений SPYS встановив новий рекорд швидкості для дронів із бойовим навантаженням. Під час випробувань перехоплювач розвинув середню швидкість 520 км/год.

Зокрема, безпілотник оснастили новими двигунами, адаптованими до більших навантажень і обладнаними покращеною системою охолодження. SPYS також отримав системи автоматичного зльоту та виходу в район цілі за даними радіолокаційної станції (РЛС) і системи Sky Map. Для ураження цілі безпілотник оснащений системою термінального донаведення. В оновленій версії перехоплювача використовують українську тепловізійну камеру