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Зенітний безпілотник SPYS німецько-української компанії Quantum WIY Industries встановив новий рекорд швидкості для дронів із бойовим навантаженням. Під час випробувань перехоплювач розвинув середню швидкість 520 км/год. Про це повідомляє «Оборонка».

Оновлену версію SPYS випробували з імітатором бойової частини вагою 500 грамів в умовах, наближених до бойового застосування. Безпілотник здійснив два польоти на висоті 200 метрів: із попутним вітром швидкість сягнула 558 км/год, а проти вітру — 483 км/год. Під час випробувань швидкість вітру становила 15 м/с.

Середній показник за результатами двох польотів становив 520 км/год, що стало новим рекордом для зенітних безпілотників. Окремо на прохання «Оборонки» представники компанії змоделювали виліт на перехоплення реактивного безпілотника. Під час цієї демонстрації SPYS утримував швидкість понад 500 км/год упродовж кількох хвилин.

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Як зазначає «Оборонка», нових швидкісних показників вдалося досягти завдяки модернізації бортової електроніки та вдосконаленню фюзеляжу, що має менший аеродинамічний опір. Оновлений безпілотник отримав вужчі крила та змінену передню частину корпусу. Також інженери переробили розташування й конструкцію антени та повітрозабірники.

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Українська компанія ISM Components розробила для оновленого SPYS новий контролер польоту та регулятори обертів. Крім того, безпілотник оснастили новими двигунами, адаптованими до більших навантажень і обладнаними покращеною системою охолодження.

За інформацією представника Quantum WIY Industries, SPYS також отримав системи автоматичного зльоту та виходу в район цілі за даними радіолокаційної станції (РЛС) і системи Sky Map. Для ураження цілі безпілотник оснащений системою термінального донаведення. В оновленій версії перехоплювача використовують українську тепловізійну камеру. Загальний рівень локалізації компонентів SPYS, за даними компанії, становить 70–80%.

Нагадаємо, компанія WIY Drones представила дрон-перехоплювач SPYS у вересні. Згідно з даними виробника, безпілотник несе бойову частину масою 300 грамів. Заявлений запас ходу дрона становить до 30 км, час польоту — 5 хвилин.

У WIY Drones зазначають, що дрон SPYS здатний розвивати швидкість до 500 км/год завдяки власним електронним компонентам та спеціально розробленим українським моторам від компанії Motor-G. Система забезпечує захоплення та ураження повітряних цілей, зокрема реактивних ударних БпЛА.