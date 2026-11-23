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Південнокорейська брокерська компанія Samsung Securities повідомила про кібератаку, внаслідок якої персональні дані 8241 клієнта опинилися в руках хакерів.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву компанії.

23 листопада Samsung Securities підтвердила несанкціонований доступ до своєї онлайн-системи обробки звернень клієнтів Voice of Customer (VOC). Ознаки втручання виявили в суботу, 21 листопада. Перевірка показала, що зловмисники отримали доступ до файлів, які користувачі прикріплювали до своїх звернень.

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Загалом витік охопив 13 категорій персональної інформації. Водночас перелік викрадених даних відрізняється залежно від клієнта.

У компанії наголосили, що інцидент стосується лише файлів, завантажених через систему VOC. Клієнти, які не користувалися цим сервісом, не постраждали.

Після виявлення атаки Samsung Securities заблокувала IP-адресу, з якої здійснили втручання, та тимчасово призупинила роботу системи VOC. Про інцидент повідомили Службу фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) і Корейське агентство інтернету й безпеки (KISA).

Компанія пообіцяла особисто повідомити постраждалих клієнтів про те, які саме їхні дані було викрадено, а також посилити заходи кібербезпеки. Наразі триває внутрішнє розслідування причин витоку та перевірка інших інформаційних систем. У разі підтвердження фінансових збитків компанія готова виплатити компенсації відповідно до законодавства.

Це вже четверта південнокорейська брокерська компанія, яка за останні місяці повідомила про витік даних унаслідок хакерської атаки. Раніше про подібні інциденти заявляли Daishin Securities, Hanyang Securities та Mirae Asset Securities.