Український виробник НРК Ratel Robotics запустив власний мобільний застосунок, у якому зібрані інформація про продукцію, новини компанії та інструменти зв’язку з технічною підтримкою. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Як зазначили у компанії, через застосунок можна отримати консультацію фахівців Ratel Robotics щодо експлуатації техніки та допомогу у вирішенні технічних питань.

Також користувачам доступний каталог наземних роботизованих комплексів та інших розробок компанії. Крім цього, у застосунку є розділ із новинами про оновлення продукції, нові технологічні розробки й події Ratel Robotics.

У Ratel Robotics пояснюють, що застосунок має зробити взаємодію з компанією зручнішою та забезпечити користувачам швидкий доступ до технічної підтримки й інформації про її продукцію.

Ratel Robotics – український виробник наземних роботизованих комплексів, який розробляє дрони з 2023 року. Роботизовані платформи компанії використовуються для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів та розмінування. Компанія у 2026 році уклала контракти на загальну суму $86 млн. Компанія також веде переговори з кількома країнами НАТО в межах ініціативи «Build With Ukraine». Нещодавно компанію придбала американська Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного управління дронами.