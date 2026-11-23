Канадський розробник безпілотних систем Draganfly Inc. та естонсько-український виробник технологій бортової автономності DOD Solution планують інтегрувати платформу AURA AI у низку безпілотників Draganfly. Про це DOD Solution повідомила у пресрелізі.

Платформа AURA AI від DOD Solution поєднує бортовий комп’ютер AURA SBC із програмним забезпеченням AURA OS та призначена для забезпечення автономної роботи, зокрема в умовах погіршення або втрати GPS-сигналу чи зв’язку.

Як розповіли у канадській компанії, партнерство має поєднати експертизу DOD Solution у сфері автономності та досвід, здобутий в Україні, з інженерними можливостями Draganfly та її компетенціями у сфері системної інтеграції.

Реклама

«Український досвід показує, наскільки важливо випробовувати безпілотні системи в реальних умовах, адаптувати їх до нових засобів протидії та враховувати відгуки користувачів під час подальшої розробки. Компанії планують дослідити, як цей досвід можна використати для інтеграції та випробувань технологій автономності відповідно до вимог Канади та її союзників», — йдеться у пресрелізі.

Для Канади партнерство відкриває можливості поглибити технічні компетенції в інтеграції, випробуванні та підтримці автономних систем, а також посилити власні спроможності у сфері безпілотних технологій. Для DOD Solution — це можливість інтегрувати свої технології в нові платформи та разом із Draganfly краще зрозуміти вимоги замовників у Канаді й країнах-союзниках.

«Співпраця з Draganfly дає нам можливість поєднати наші технології автономності та досвід, здобутий в Україні, з канадською інженерною експертизою та можливостями системної інтеграції. AURA AI забезпечує виявлення, розпізнавання та супровід цілей, а також термінальне наведення безпосередньо на борту дрона. Завдяки цьому безпілотники можуть виконувати завдання навіть без GPS-сигналу, в умовах активної дії РЕБ та обмеженого зв’язку. Ми прагнемо, щоб такий рівень автономності став базовою можливістю безпілотних систем нового покоління. І це партнерство — ще один крок до нашої мети», — зазначив CEO DOD Solution Роман Гапачило.

DOD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп’ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи автономність на основі ШІ в широкий спектр оборонних застосувань.

Draganfly Inc. — канадська компанія, що розробляє передові безпілотні рішення, безпілотні системи та програмне забезпечення. Компанія розробляє та постачає повітряні платформи, технології автономності, сенсорні системи, рішення для інтеграції корисного навантаження та спеціалізовані продукти для оборонної сфери, громадської безпеки й комерційного застосування.