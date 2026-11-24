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В Голосіївському районі Києва вдень 24 листопада дрон вдарив по складських приміщеннях.

Про це повідомили мер Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація в Telegram.

За попередньою інформацією, на місці атаки спалахнула пожежа. Даних про потерпілих станом на зараз немає.

Оновлено. За іншою адресою у Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали на відкритій території з подальшим їх загорянням. Наразі пожежу ліквідовано.

Росіяни щоденно запускають дрони по столиці та інших містах. Вчора внаслідок удару постраждав історичний центр Києва– вулиця поблизу Майдану Незалежності. Були поранені.