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24 листопада російські війська атакували Харків реактивними ударними безпілотниками. Один із них влучив у Слобідському районі, ще один упав на відкритій території в Немишлянському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 14:06 він поінформував про удар реактивного "шахеда" по Слобідському району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову будівлю.

О 15:09 Терехов повідомив про падіння ще одного російського реактивного дрона на відкриту територію в Немишлянському районі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.