24 листопада російські війська атакували Харків реактивними ударними безпілотниками. Один із них влучив у Слобідському районі, ще один упав на відкритій території в Немишлянському районі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
О 14:06 він поінформував про удар реактивного "шахеда" по Слобідському району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову будівлю.
О 15:09 Терехов повідомив про падіння ще одного російського реактивного дрона на відкриту територію в Немишлянському районі.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
- На світанку 23 листопада російська армія атакувала дроном декілька районів Харкова. Пошкоджені будинки. Постраждали двоє людей.