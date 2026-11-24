Російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків ДТЕК у Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих, авто зазнало пошкоджень.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"23 листопада поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровщини російський FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК. У цей час енергетики оглядали лінії електропередачі", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару автомобіль зазнав пошкоджень. Ніхто з працівників не постраждав.