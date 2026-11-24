Україна завдала удару безпілотником по російському вантажному судну Sparta II у Фінській затоці. Президент Володимир Зеленський заявив, що судно було законною ціллю, оскільки перевозило зброю.
Про це глава держави розповів Bloomberg.
"Ми все зробили правильно. Кожне судно під російським прапором, яке перевозить зброю або підсанкційний вантаж, є для нас законною ціллю", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що судно атакували в російських територіальних водах, але після удару й пожежі воно дрейфувало до вод Фінляндії. Згодом його відбуксирували.
Зеленський визнав, що атака викликала занепокоєння в частини європейських партнерів. Він доручив урядовцям і військовим активніше пояснювати союзникам такі операції, щоб "не було несподіванок".
- Пожежа на російському вантажному судні Sparta II спалахнула після атаки дронів у Балтійському морі. За даними фінських військових, судно зазнало пошкоджень у міжнародних водах на захід від острова Гогланд, а потім дрейфувало до фінських вод. Усі 16 членів екіпажу евакуювали на інше російське судно.
- Sparta II прямувало до Калінінграда й пов’язане з компанією Oboronlogistika, яка надає логістичні послуги російському Міноборони. Судно перебуває під санкціями США. Фінська прикордонна охорона не підтвердила, що перевозив корабель, але не виключила наявності військового обладнання.