Україна завдала удару безпілотником по російському вантажному судну Sparta II у Фінській затоці. Президент Володимир Зеленський заявив, що судно було законною ціллю, оскільки перевозило зброю.

Про це глава держави розповів Bloomberg.

"Ми все зробили правильно. Кожне судно під російським прапором, яке перевозить зброю або підсанкційний вантаж, є для нас законною ціллю", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що судно атакували в російських територіальних водах, але після удару й пожежі воно дрейфувало до вод Фінляндії. Згодом його відбуксирували.

Зеленський визнав, що атака викликала занепокоєння в частини європейських партнерів. Він доручив урядовцям і військовим активніше пояснювати союзникам такі операції, щоб "не було несподіванок".