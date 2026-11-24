"Якби російським командам і спортсменам дозволили брати участь у європейських спортивних заходах, Кремль зарахував би це собі як перемогу".

Лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції закликали країни-члени Європейського Союзу не видавати візи російським і білоруським спортсменам, щоб унеможливити їхню участь у спортивних змаганнях на території ЄС.

Про це йдеться у спільному листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти, передає "Радіо Свобода".

"Якби російським командам і спортсменам дозволили брати участь у європейських спортивних заходах, Кремль зарахував би це собі як перемогу. Дозвіл російській державі виставляти своїх учасників на міжнародних змаганнях ризикує стати сигналом поступового прийняття агресивної війни Росії. Відокремити спорт від геополітики просто неможливо", – наголошують автори листа.

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Вони також нагадали, що Європейська рада вже виступила проти участі Росії та Білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах, зокрема - з використанням національної символіки, допоки в Україні не буде справедливого і тривалого миру.

"Настав час втілити цю позицію на практиці", – наголошують лідери семи країн.

Лист датований 23 листопада, коли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 22-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У ньому пропонується заборонити російським командам і спортсменам виступати під російським прапором на змаганнях на території ЄС. Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові рекомендації, які передбачають можливість відмови у видачі віз таким спортсменам після затвердження санкцій.

Лідери семи держав ЄС пропонують закріпити обмеження також у Візовому кодексі ЄС. При цьому цей заклик поширюється не лише на російських, а й на білоруських спортсменів, а також загалом для усіх росіян, якщо поїздка необовʼязкова.

Пропозицію щодо перегляду Візового кодексу очікують не раніше першого кварталу 2027 року, але підписанти закликають держави-члени ЄС не видавати їх російським і білоруським спортсменам уже зараз. Для затвердження нового пакета санкцій потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС.