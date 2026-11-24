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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував призначення підсанкційного російського посадовця Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це він написав у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що ця людина брала безпосередню участь у спробах легалізувати захоплення Запорізької атомної електростанції.

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"Співучасник одного з найбільших пограбувань і найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ", – написав Сибіга.

Він назвав таке рішення абсурдним і заявив, що світові під час кризи потрібне принципове лідерство. Міністр доручив українським дипломатам передати позицію Києва офіційною демаршем і нотою протесту.

МЗС та Міненерго оприлюднили спільну заяву щодо призначення Ферапонтова

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України оприлюднили спільну заяву через призначення Ферапонтова.

У Києві вважають, що призначення представника російської структури, причетної до підриву ядерної безпеки, суперечить мандату МАГАТЕ та принципам його Статуту.

"Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз", – ідеться в заяві.

МЗС і Міненерго вимагають невідкладно скасувати кадрове рішення та закликають держави-члени МАГАТЕ, зокрема членів Ради керуючих, публічно його оцінити й задіяти механізми перегляду.

Що передувало?

Раніше МЗС України вже заявляло про намір гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити заступником керівника агентства російського посадовця Олексія Ферапонтова. У Києві назвали це рішення категорично неприйнятним, оскільки Ферапонтов причетний до спроб легалізувати захоплення Запорізької АЕС і поширити на неї російський регуляторний контроль. З лютого 2023 року він перебуває під українськими санкціями.

Міненерго також виступило проти призначення Ферапонтова, заявивши, що воно може підірвати незалежність МАГАТЕ. У відомстві наголосили, що представники Росії, яка атакує та захоплює українські ядерні об’єкти, не повинні отримувати додаткові можливості впливати на міжнародні інституції, і закликали Рафаеля Гроссі відмовитися від цього кадрового рішення.