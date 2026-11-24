За останній тиждень російські війська зменшили кількість спроб штурмових дій на Харківському напрямку. На це вплинули втрати противника внаслідок дій Сил оборони України та погіршення погодних умов.

Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

За його словами, на цій ділянці фронту оборону тримає бригада «Гарт» у складі ДПСУ. Українські військові продовжують завдавати ударів по живій силі та техніці противника, зокрема й за межами державного кордону.

"Це пов’язано з втратами, яких зазнає противник, зокрема від бригади "Гарт", яка тримає смугу оборони на цьому відтинку й продовжує завдавати ударів по противнику — як по живій силі, так і по техніці", – зазначив Демченко.

Ще одним чинником, який стримує російські війська, є погодні умови. Дощі та багнюка ускладнюють пересування піхотних груп і заважають противнику розширювати зону контролю в напрямку українських позицій, пояснив речник ДПСУ.