Українсько-британський стартап у сфері повітряної ситуаційної обізнаності Pai Defence залучив $5 млн у рамках pre-seed раунду від скандинавського фонду Gardar разом з провідними венчурними фондами, що працюють в Україні. Про це йдеться у пресрелізі Pai Defence.

Працюючи як на тактичному, так і на оперативному рівні, Pai Defence збирає радіоелектронні дані в реальному часі, не видаючи позицію, аби виявляти дрони, їх активність і типи. Відстежуючи тисячі дронів щодня, компанія за допомогою ШІ вивчає поведінкові закономірності й тактику ворожих дронів.

Як зазначають у Pai Defence, попри те, що Україна значно покращила координацію на полі бою завдяки «Дельті», досі існує прогалина в ситуаційній обізнаності: жодна технологія не надає карту в режимі реального часу і маркування своїх та ворожих дронів, а значна частина виявлення досі здійснюється операторами вручну.

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Кінцева мета компанії – відстежувати польоти над зоною ураження в реальному часі від самого моменту їх запуску. Створюючи цифрову історію кожного польоту, ML-алгоритми можуть аналізувати закономірності поведінки: визначати, де перебувають ворожі пілоти, якими маршрутами ймовірно рухатимуться дрони, у які години безпечніше, а також класифікувати типи дронів. Для України та союзників такі алгоритми дають змогу не просто виявляти, а й розуміти й передбачати дії ворога, пояснюють у компанії.

Прагнучи створити цифрове відстеження кожного польоту над зоною ураження в реальному часі, компанія спершу обрала шлях побудови пасивного радіовиявлення в поєднанні з повністю автономними системами на базі ML.

«Cигнал детектора спрацьовує тоді коли дрон уже майже над головою - як для найбільше смертоноснішої зброї на фронті це надто пізно. У Pai ми створили шар повітряної ситуаційної обізнаності, який ідентифікує дрони тоді, коли ще є час і можливість їм протидіяти. Ми відстежили понад 100 000 польотів дронів і конвертували їх у дані про поведінку ворожих дронів, і це лише початок. Противник адаптуватиметься, але наша ML-ка уже готує систему до майбутніх та потенційних загроз. Завдяки цій інвестиції ми масштабуємо технологію і зробимо небо над Україною більш передбачуваним», – пояснює CEO та співзасновниця Pai Defence Тоня Закорчемна.

Окрім провідного скандинавського фонду Gardar, який очолив цей раунд, в Pai Defence інвестують також кілька відомих в Україні фондів: UA1, D3, Green Flag, Defence Builder, 1991 Ventures, Motanka, WildField, TA Ventures та Angel One. Завдяки цим інвестиціям Pai масштабуватиме рішення в Україні, щоб посилити оборонні спроможності, зменшити витрати підрозділів, підвищити ефективність оборони, а також вивчатиме поведінкові закономірності для подальшого вдосконалення контрзаходів.

«FPV-дрони спричиянють чи не найбільшу кількість вбивств в Україні. Залежно від позиції, 70–90% втрат на фронті саме з їх вини. Іншими словами, це критична проблема, яку необхідно розв'язати, але вона виявилася на практиці надзвичайно складною. Ми вважаємо, що Pai Defence розгадала значну частину цієї проблеми й може зможуть врятувати багато життів на передовій», – зазначив керуючий партнер Gardar Ерленд Престгард.

Pai Defence – це українсько-британський оборонний стартап, що розробляє комплексну систему ситуаційної обізнаності для дронів. Компанію заснували у 2025 році чинний військовий командир Дмитро Пульмановський та аєрокосмічна інженерка, колишня студентка Ліги плюща Тоня Закорчемна. Pai збирає радіоелектронні дані в реальному часі, щоб виявляти дрони, їх активність й типи, а також, за допомогою ШІ вивчати й прогнозувати поведінкові патерни ворога.

Gardar – це скандинавський венчурний фонд, що інвестує в оборонні технологічні компанії ранньої стадії, закорінені в українській інноваційній екосистемі. Фонд інвестує від seed до Series B у компанії, які довели, що їхні технології працюють в реальних операційних умовах.