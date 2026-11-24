Едгарс Рінкевичс сподівається, що проти Москви спрацює посилення міжнародного тиску та погіршення стану російської економіки.

Перелом у війні Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року й призвести до поразки Москви.

Таку думку в інтерв’ю Reuters висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він пов’язує можливий розвиток подій із погіршенням стану російської економіки та посиленням міжнародного тиску. Рінкевичс не вважає, що Москва справді прагне завершити війну. На його думку, нові переговори про припинення вогню можуть бути для Росії лише "маневром відволікання", щоб продовжити повномасштабне вторгнення.

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Президент Латвії визнав, що Україна входить у складний період через сувору зиму, посилення атак на енергетичну інфраструктуру та удари по цивільних цілях. Водночас Європа підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

"Якщо Україна вистоїть у військовому й економічному сенсі – а я впевнений, що вона вистоїть, – перелом може настати наступного року, навесні чи влітку", – сказав Рінкевичс.

За його словами, зростає кількість країн, які чинять тиск на Росію.

Рінкевичс також звернув увагу на поширення гібридних атак у Європі – порушень повітряного простору, кібератак і диверсій, які, ймовірно, пов’язані з Москвою. Росія, за його оцінкою, поки уникає кроків, які могли б спричинити застосування статті 5 НАТО, але водночас все більше схиляється до такого шляху.