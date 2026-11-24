Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, мають подати декларації протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану, припинення участі в бойових діях або звільнення зі служби.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за встановлення обов'язкового відкритого декларування для військових окремих категорій. За проголосували 287 народних депутатів, повідомила парламентська пресслужба. Зміна стосується співробітників СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, УДО, Держспецзв'язку, які не беруть участь в бойових діях. Вони повинні будуть подати декларації за всі роки, починаючи з 2021, пише ZN.UA.

Спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію скоротити строки підготовки документу для другого читання, і депутати її підтримали. Тепер, у разі голосування за законопроєкт у другому читанні, відповідні категорії військових мають подати декларації за поточний рік.

«Документ передбачає, що військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, мають подати декларації протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану, припинення участі в бойових діях або звільнення зі служби», – повідомила пресслужба ВР.

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Проєкт закону президент Володимир Зеленський подав до парламенту 9 листопада як невідкладний. Це було зроблено на тлі розслідувань антикорупційних органів проти проти окремих посадовців СБУ. Його мета – посилити фінансовий контроль і водночас зберегти гарантії для військовослужбовців, які через участь у бойових діях не можуть своєчасно подати декларації.

Зокрема, військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зможуть подати декларації протягом 90 календарних днів після настання однієї з трьох обставин: припинення або скасування воєнного стану, завершення безпосередньої участі в бойових діях або звільнення зі служби. Визначальним буде момент настання першої з цих обставин.

Аналогічний порядок пропонується запровадити для поліцейських поліції особливого призначення, залучених до бойових дій.

Водночас для військовослужбовців, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, пропонують скасувати спеціальне відтермінування та зобов’язати їх подавати декларації у загальному порядку.

Окремий блок законопроєкту стосується співробітників СБУ та інших категорій сил безпеки. Документ передбачає вдосконалення правил обмеження публічного доступу до декларацій окремих військовослужбовців з міркувань безпеки та відновлення відкритого доступу після зникнення відповідних підстав.

Також пропонується зобов’язати військовослужбовців, які не подали декларації за періоди після 2021 року, зробити це протягом 90 календарних днів після набрання законом чинності, за винятком визначених законопроєктом категорій.

Необхідність змін у проєкті пояснюють тим, що чинне законодавство поширює відтермінування декларування на широке коло військовослужбовців незалежно від їхньої безпосередньої участі в бойових діях. Це призводить до затримки фінансового контролю та накопичення неподаних декларацій за кілька звітних періодів.

Під час розгляду документа на засіданні парламентського Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики керівник апарату СБУ Олег Головаш заявив, що відомство підтримує президентський законопроєкт і відновлення фінансового контролю.

Водночас СБУ планує запропонувати зміни до документа до другого читання. Зокрема, у відомстві наполягають на врахуванні безпекових ризиків для співробітників, які займаються контррозвідувальною діяльністю, оскільки законопроєкт передбачає розширення кола декларантів серед працівників спецслужби.