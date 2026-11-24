Працівник колонії в Мордовії під виглядом медичних оглядів катував українських військовополонених електрошокером і гумовими кийками.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Служба безпеки України завершила розслідування воєнних злочинів російського фельдшера Іллі Сорокіна, якого українські військовополонені прозвали "доктор зло" за жорстоке поводження з ними. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, Сорокін працював фельдшером медичної частини виправної колонії №10 управління виконання покарань у Республіці Мордовія РФ.

Реклама

У період із лютого 2023 року до квітня 2026 року він під виглядом проведення медичних оглядів застосовував фізичне насильство та психологічний тиск до українських військовополонених.

Зокрема, за матеріалами справи, фігурант катував полонених електрошокером, унаслідок чого вони втрачали свідомість або зазнавали тимчасового паралічу різних частин тіла.

Також він бив військовополонених гумовими кийками до втрати свідомості, а після цього залишав їх без необхідної медичної допомоги у холодних камерах.

У СБУ зазначають, що такі дії порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Слідчі кваліфікували дії Сорокіна за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з військовополоненими.

Попри те, що підозрюваний перебуває на території Росії, правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Журналісти проєкту «Схеми» раніше провели власне розслідування та ідентифікували Іллю Сорокіна за свідченнями колишніх українських полонених, фотографіями й відеозаписами працівників медчастини колонії.