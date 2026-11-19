Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишній керівниці регіональної податкової служби Наталії Чеботарьовій та її заступнику Володимиру Мосійчуку.

Про це пише пресслужба САП.

Як зазначено у повідомленні, 19 листопада АП ВАКС залишила без змін вирок суду від 09.11.2023, яким колишніх виконувачку обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області Чеботарьову та її заступника Мосійчука визнано винуватими у пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

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«Таким чином, Н. Чеботарьову та В. Мосійчука визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України», – пише САП.

Чеботарьовій призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням 5 рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

А Мосійчуку дали 5 років позбавлення волі з позбавленням рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.