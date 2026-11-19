Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишній керівниці регіональної податкової служби Наталії Чеботарьовій та її заступнику Володимиру Мосійчуку.
Як зазначено у повідомленні, 19 листопада АП ВАКС залишила без змін вирок суду від 09.11.2023, яким колишніх виконувачку обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області Чеботарьову та її заступника Мосійчука визнано винуватими у пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.
«Таким чином, Н. Чеботарьову та В. Мосійчука визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України», – пише САП.
Чеботарьовій призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням 5 рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.
А Мосійчуку дали 5 років позбавлення волі з позбавленням рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією майна.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.