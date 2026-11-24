Наразі у справі вже 11 підозрюваних, серед яких колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат та посадовці Полтавської міської ради.

Правоохоронці повідомили про нову підозру у справі вимагання відкатів від підрядників на Полтавщині. Підозру отримав депутат міської ради Полтави, пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«САП та НАБУ викрили ще одного учасника злочинної схеми одержання та надання неправомірної вигоди за безперешкодне виконання договорів та укладення нових, а також за своєчасне прийняття й оплату виконаних робіт – посадовця Полтавської міської ради», – розповіли там.

Посадовцю інкриміновано надання 3 млн грн неправомірної вигоди, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі у справі вже 11 підозрюваних, серед яких колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат та посадовці Полтавської міської ради.

У межах досудового розслідування встановили, що з квітня 2024 року по січень 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб’єктів господарювання. З цими підприємцями Полтавська міська рада укладала договори підряду на виконання ремонту вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади.

Розмір неправомірної вигоди становив 10 % від суми укладеного договору.