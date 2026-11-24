Міністерство оборони Великої Британії та Національне управління з безпеки (NPSA), що входить до складу MI5, попередили компанії, які безпосередньо підтримують українське військо, про зростання загрози диверсій з боку Росії.

Про це пише Reuters.

Відомства закликали бізнес посилити заходи безпеки. У публічному попередженні йдеться, що останніми місяцями Росія активізувала спроби диверсій на європейських об’єктах, пов’язаних з оборонною сферою. За оцінкою британських служб, для цього використовують посередників і нескладні методи, зокрема підпали.

Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що нещодавні диверсії в Європі свідчать про серйозність загрози. Він назвав особливо ганебними спроби атакувати організації, які допомагають Україні.

Британська влада раніше звинувачувала Росію в причетності до шпигунських і диверсійних операцій.