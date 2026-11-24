Також заплановані зустрічі з високопосадовцями адміністрації президента США.

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24-25 листопада генсек НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати Америки.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Очікується, що Рютте відвідає Флориду.

"У середу, 25 листопада 2026 року, генеральний секретар зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у маєтку Мар-а-Лаго", – йдеться у повідомленні.

Також заплановані зустрічі з високопосадовцями адміністрації президента.

Водночас заходи для презставників медіа програмою візиту не передбачені.