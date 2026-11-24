24-25 листопада генсек НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати Америки.
Про це повідомила пресслужба Альянсу.
Очікується, що Рютте відвідає Флориду.
"У середу, 25 листопада 2026 року, генеральний секретар зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у маєтку Мар-а-Лаго", – йдеться у повідомленні.
Також заплановані зустрічі з високопосадовцями адміністрації президента.
Водночас заходи для презставників медіа програмою візиту не передбачені.
- Рютте мав непогані контакти з Трампом ще коли був прем'єр-міністром Нідерландів. Після повернення Трампа до влади ці зв'язки продовжилися.
- Рютте часто публічно хвалив Трампа за тиск на союзників щодо збільшення оборонних витрат, вважаючи, що це допомагає утримати США в НАТО. Він також говорив, що Трамп відіграє вирішальну роль у врегулюванні війни в Україні.
- Трамп у відповідь неодноразово позитивно висловлювався про Рютте, називав його ефективним керівником НАТО та хорошим переговорником. На саміті НАТО в Анкарі Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО, але назвав Рютте його "найбільшим активом" Альянсу.