Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися в Ужгороді і вшанували пам’ять полеглих захисників України.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Розпочали з Петером Мадяром його перший візит до України на посаді прем’єр-міністра Угорщини із вшанування пам’яті наших полеглих воїнів в Ужгороді. Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України", - написав президент України.
"За нашою можливістю жити у вільній країні, за безпекою наших сусідів та всієї Європи стоїть величезна ціна, яку Україна платить щодня. Наш обов’язок – берегти пам’ять про кожного й кожну, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Вічна шана загиблим українським захисникам і захисницям", - додав Зеленський.
- Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.
- Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.
- Першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.
- 24 листопада Мадяр повідомив, що приїде в Закарпатську область України і зустрінеться з Зеленським, а також - із угорською громадою. Це перший візит голови уряду Угорщини в Україну за 15 років.
- Президент України зазначав, що очікує на "дуже суттєву зустріч".