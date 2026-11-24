Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілися в Ужгороді і вшанували пам’ять полеглих захисників України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Розпочали з Петером Мадяром його перший візит до України на посаді прем’єр-міністра Угорщини із вшанування пам’яті наших полеглих воїнів в Ужгороді. Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України", - написав президент України.

"За нашою можливістю жити у вільній країні, за безпекою наших сусідів та всієї Європи стоїть величезна ціна, яку Україна платить щодня. Наш обов’язок – берегти пам’ять про кожного й кожну, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Вічна шана загиблим українським захисникам і захисницям", - додав Зеленський.

Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.

Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.

Першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.