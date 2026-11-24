Посол з питань ядерної безпеки Пол Г'юстон і наголосив на необхідності міжнародної підтримки для відновлення конфайнменту.

Американська делегація на саміті "Великої сімки" в Парижі порушила питання ядерної безпеки та відновлення нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомило посольство США в Україні в соцмережі Х.

"У листопаді я відвідав цей об'єкт, щоб обговорити міжнародні зусилля з відновлення та можливості подальшої співпраці між США та Україною у всіх сферах ядерної галузі, зокрема в питаннях безпеки, енергетики та технологій майбутнього палива", – зазначив посол з питань ядерної безпеки Пол Г'юстон і наголосив на необхідності міжнародної підтримки для відновлення укриття на ЧАЕС.

Він також вшанував героїв, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 року.

In Paris at the G7, the United States reaffirmed the importance of nuclear safety and the need for international support to repair the New Safe Confinement at the Chornobyl Nuclear Power Plant. In November, I visited the site to discuss international restoration efforts and opportunities for further U.S.-Ukraine cooperation across the nuclear spectrum, including safety, energy, and future fuel technology. I also paid tribute to the heroes who responded to the 1986 Chornobyl disaster, honoring their courage and sacrifice. – CDA Paul Houston — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2026

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Україні необхідно залучити ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС.

У жовтні Шмигаль говорив, що країни G7 планують виділити 260 млн євро на відновлення конфайнмента ЧАЕС.