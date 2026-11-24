Обмеження поширюється на фізичних осіб, які проживають у Росії та організації, зареєстровані на її території.

Євросоюз заборонив громадянам, які проживають у Росії та російським організаціям брати участь у будь-яких заходах програми Erasmus+. Відповідне обмеження передбачили в оновленому посібнику програми на 2027 рік.

Про це йдеться в посібнику Erasmus+.

Згідно з документом, організації, розташовані в Росії, та фізичні особи, які проживають на її території, не можуть брати участь у жодному з напрямів програми за жодних обставин.

"Організації, що базуються в Росії, та фізичні особи, які проживають у Росії, не можуть брати участь у жодних заходах цієї програми в будь-якій якості", – зазначено в посібнику.

Додаткові подробиці щодо обмежень містяться в розділі документа про обмежувальні заходи ЄС.

Erasmus+ – програма Євросоюзу, яка підтримує освіту, професійну підготовку, молодь і спорт. Вона фінансує міжнародні обміни, навчальні проєкти та співпрацю між освітніми установами.