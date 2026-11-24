Швеція оголосила про додатковий зимовий пакет допомоги.

Про це ідеться на шведському урядовому сайті.

До пакета включили 155 млн крон для Українського Червоного Хреста (для вразливих домогосподарств, на опалення, генератори), 85 млн крон на енергетичну підтримку (через Програму розвитку ООН (ПРООН) на обладнання та установки) і 300 млн крон для Агентства цивільного захисту на замовлення обладнання.

Міністр з питань міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса заявив, що Швеція підтримує український енергетичний сектор і родини поблизу фронту, а також забезпечує безперервне постачання обладнання для захисту енергооб'єктів.