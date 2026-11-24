Кошти спрямують передусім на посилення протиповітряної оборони та розвиток безпілотних систем.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з норвезьким колегою Торе Сандвіком в Осло обговорив військову підтримку України взимку та протягом 2027 року. Наступного року двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше 7 млрд доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

За словами Хмари, серед пріоритетів допомоги – посилення протиповітряної оборони та розвиток безпілотних систем.

"Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості", – зазначив міністр.

Окремо сторони обговорили інтеграцію ракет різних типів у наявні в Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також ішлося про можливість постачання додаткових бойових літаків і боєприпасів до них.

Крім того, міністри розглянули розвиток спільних оборонних підприємств та обмін бойовим досвідом. За словами Хмари, у цих напрямах країни вже мають практичні напрацювання.