Міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з норвезьким колегою Торе Сандвіком в Осло обговорив військову підтримку України взимку та протягом 2027 року. Наступного року двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше 7 млрд доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.
За словами Хмари, серед пріоритетів допомоги – посилення протиповітряної оборони та розвиток безпілотних систем.
"Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості", – зазначив міністр.
Окремо сторони обговорили інтеграцію ракет різних типів у наявні в Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також ішлося про можливість постачання додаткових бойових літаків і боєприпасів до них.
Крім того, міністри розглянули розвиток спільних оборонних підприємств та обмін бойовим досвідом. За словами Хмари, у цих напрямах країни вже мають практичні напрацювання.
- Норвегія та Україна розширюють співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Ідеться про збільшення використання спільно розробленої системи ППО ЗРК "Десна", яка допомагає захищати українські міста від російських безпілотників.