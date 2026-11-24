Українсько-естонська компанія Farsight Vision та нідерландська BSS Holland підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спільну розробку, інтеграцію та просування оборонних технологій на ринку Нідерландів. Про це повідомляє «Мілітарний».

Партнерство має об’єднати досвід Farsight Vision у розробці технологій для розвідки та планування військових місій із можливостями BSS Holland з інтеграції й оцінювання оборонних систем відповідно до потреб військових. Конкретні напрями спільної роботи сторони визначатимуть на наступних етапах. Водночас підписаний меморандум не передбачає укладення конкретного контракту або затвердження переліку систем для закупівлі нідерландськими військовими.

Співзасновниця та генеральна директорка Farsight Vision Вікторія Яремчук зазначила, що партнерство має поєднати досвід застосування українських технологій у бойових умовах із можливостями нідерландської компанії в інтеграції оборонних систем.

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Керуючий партнер BSS Holland Леннард Блок, своєю чергою, відзначив зацікавленість технологією Farsight Vision, яка дає змогу формувати спільну цифрову картину місцевості на основі зображень із безпілотників. За його словами, компанії планують визначити, у яких сферах ці рішення можуть бути корисними для Збройних сил Нідерландів, після чого сформувати напрями подальшої спільної роботи.

Farsight Vision розробляє програмні та апаратні рішення для розвідки, планування місій і навігації. Зокрема, її технології на основі штучного інтелекту перетворюють дані з безпілотників на цифрові моделі місцевості та автоматично аналізують отримані зображення. На основі цих даних компанія створює інструменти для планування місій і навігації, зокрема в умовах відсутності або придушення супутникової навігації GNSS. За інформацією розробника, платформою користуються понад 170 підрозділів Сил оборони України.

Програмне середовище Farsight Vision інтегрується із системами DELTA, ATAK, «Кропива» та ComBat Vision, що дає змогу використовувати розвідувальні дані під час планування та виконання бойових завдань.

Нідерландська BSS Holland спеціалізується на інтеграції оборонних технологій і співпрацює зі Збройними силами Нідерландів. Компанія допомагає випробовувати та оцінювати системи відповідно до оперативних вимог військових. Серед її напрямів роботи — безпілотні системи, протидія БпЛА, аналітика на основі штучного інтелекту та захищені системи зв’язку. Крім того, BSS Holland працює в Україні та має Field Lab у Києві, де проводить випробування й оцінювання технологічних рішень.