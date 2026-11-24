У справі вже є 18 підозрюваних.

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Київський апеляційний суд залишив під вартою без права внесення застави жінку, яку підозрюють у перешкоджанні роботі Нацгвардії.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Фото: Київська облпрокуратура підозрювана у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Підозрюваній також інкримінують поширення даних про розташування військового підрозділу. Апеляція підтримала позицію прокурорів і залишила чинним рішення першого суду.

Прокуратура додала, що загалом у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці фігурують уже 18 підозрюваних.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: що відомо