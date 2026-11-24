Київський апеляційний суд залишив під вартою без права внесення застави жінку, яку підозрюють у перешкоджанні роботі Нацгвардії.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Підозрюваній також інкримінують поширення даних про розташування військового підрозділу. Апеляція підтримала позицію прокурорів і залишила чинним рішення першого суду.
Прокуратура додала, що загалом у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці фігурують уже 18 підозрюваних.
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: що відомо
- Йдеться про події 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Бучанського району, де група людей заблокувала роботу одного з підрозділів Нацгвардії.
- За даними слідства, жінка через TikTok і Telegram поширювала фейки про нібито незаконне утримання, катування і вбивства людей на території частини і закликала громадян приїжджати туди.
- Вона заздалегідь підготувала медичний одяг і машину зі знаками швидкої допомоги, після чого разом зі спільником приїхала до частини, видаючи себе за медикиню.
- Біля об'єкта підозрювана знімала відео, де заявляла, що військові нібито не пускають її надавати допомогу, і публікувала ці записи в соцмережах.
- Через це біля частини зібралися люди, виникли сутички, під час яких учасники пошкодили огорожу й ворота, а також заблокували входи, виходи та рух службового транспорту, чим зірвали виконання завдань військовими.
- Слідчі повідомили жінці про підозру у перешкоджанні діяльності військових формувань та незаконному поширенні інформації про їхнє розташування за попередньою змовою групою осіб.
- Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що був сторонній вплив на ці події.
- В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії та застерегли українців від перешкоджання роботі військових частин.