У новому наказі голови ОВА йдеться про Олександрівську та Черкаську громади.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав наказ про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад. Відтепер примусова евакуація дітей охоплює всю підконтрольну Україні частину області.

Про це голова Донецької ОВА повідомив в Telegram.

Філашкін назвав рішення складним, але необхідним, оскільки російські війська щодня обстрілюють міста й села Донеччини та завдають ударів авіабомбами. Евакуацію проводитимуть спеціальні групи поліції та рятувальників спільно з місцевими військовими адміністраціями. Сім’ям допоможуть виїхати до безпечніших регіонів України.

"Жодне майно не варте дитячого життя", – наголосив голова ОВА та закликав батьків не зволікати з виїздом.