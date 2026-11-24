Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав наказ про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад. Відтепер примусова евакуація дітей охоплює всю підконтрольну Україні частину області.
Про це голова Донецької ОВА повідомив в Telegram.
Філашкін назвав рішення складним, але необхідним, оскільки російські війська щодня обстрілюють міста й села Донеччини та завдають ударів авіабомбами. Евакуацію проводитимуть спеціальні групи поліції та рятувальників спільно з місцевими військовими адміністраціями. Сім’ям допоможуть виїхати до безпечніших регіонів України.
"Жодне майно не варте дитячого життя", – наголосив голова ОВА та закликав батьків не зволікати з виїздом.
- Рішення ухвалили на тлі інтенсивних російських обстрілів області. За даними голови ОВА, за минулу добу війська РФ 28 разів атакували населені пункти Донеччини: двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранення. Зокрема, під ударами були Краматорськ і Слов’янськ.