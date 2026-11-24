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Російська армія вдень 24 листопада атакувала Дніпро. За попередньою інформацією, пошкоджено багатоквартирний будинок. Надвечір стало відомо про шістьох поранених.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

"Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Дніпру. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – додав пізніше Ганжа.

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Ворог не припиняє бити по Дніпропетровській області: лише за одну нинішню ніч ворог поранив там двох людей. Це чоловіки в Павлограді.

Крім того, окупанти били ще по двох районах області.