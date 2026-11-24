Під час атаки на Сарненщину загорілося одне з приміщень підприємства.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська атакували цивільне підприємство у Рівненській області. Унаслідок атаки загорілося одне з приміщень підприємства.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, цивільне підприємство стало ціллю ворога під час чергової атаки на Сарненщину. Внаслідок удару загорілося одне з приміщень.

На місці працюють рятувальники та інші служби. Інформації про поранених наразі немає.