Ювенальні поліцейські притягнули до відповідальності батьків двох неповнолітніх, які малювали маркерами на дверях вагона столичного метро.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

"Днями під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікацію з відео, на якому двоє хлопців розмальовують вагон підземки. Поліцейські встановили, що це - двоє однокласників, 11-річні учні шостого класу.

Фото: Поліція Києва

"Свій «творчий слід» діти залишили на вагоні поїзда, що курсував зеленою лінією столичного метрополітену. Поліцейські провели з хлопцями та їхніми батьками профілактичну бесіду, під час якої наголосили на необхідності дбайливого ставлення до громадського майна, пояснили наслідки його пошкодження та відповідальність за подібні вчинки", - йдеться в повідомленні.

Відносно батьків школярі склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).