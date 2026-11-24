Російська армія втратила за неповний рік більше військових, ніж за весь 2024-й.

Станом на 24 листопада втрати російської армії з початку 2026 року сягнули 432 519 військових. Це перевищило показник за весь 2024 рік, коли Росія втратила 430 790 осіб.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні, 24 листопада, армія рф побила абсолютний антирекорд усієї війни: її втрати з початку 2026 року сягнули 432 519 осіб. Це більше, ніж за весь 2024 рік, який досі був для противника найвитратнішим, – тоді росія втратила 430 790 військових. А до кінця цього року ще понад п'ять тижнів", – ідеться у повідомленні.

У Генштабі порівняли кількість втрат із населенням чотирьох регіонів Росії: Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області й Республіки Алтай. Там загалом мешкає близько 434 тисяч людей – приблизно стільки, скільки російська армія втратила від початку року.

Площа цих регіонів становить близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, майже у 2,5 раза більше за площу України.

У Генштабі наголосили, що за цими втратами стоїть робота українських військових різних підрозділів Сил оборони, які знищують живу силу й техніку противника та зривають його штурми.