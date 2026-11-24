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Під час чергової атаки російських безпілотників один із дронів на оптоволоконному керуванні заплутався у захисній сітці над дорогою, якою рухалися автомобілі. Його бойова частина не спрацювала, тож на місце викликали вибухотехніків.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Командир підрозділу піднявся на кабіну вантажівки та знешкодив вибуховий заряд, виготовлений росіянами кустарним способом із гранатометного пострілу. У цей час двоє інших вибухотехніків із помповими рушницями контролювали повітряний простір, щоб захистити колегу в разі нової загрози.

Після розмінування поліцейські зняли дрон із сітки та вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний майданчик для знищення. Рух дорогою відновили.