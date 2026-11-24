Після удару по медичну допомогу звернулися дві жінки. У них гостра реакція на стрес.

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Сьогодні пообіді російський безпілотник вдарив по Сновську Чернігівської області. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину.

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

"Сьогодні пообіді ворог вдарив по Сновську. Через приліт російського безпілотника пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину", – ідеться у повідомленні.

За його словами, по медичну допомогу звернулися дві жінки віком 31 та 39 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.