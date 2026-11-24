Сьогодні пообіді російський безпілотник вдарив по Сновську Чернігівської області. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину.
Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.
"Сьогодні пообіді ворог вдарив по Сновську. Через приліт російського безпілотника пошкоджені приватні будинки та приміщення магазину", – ідеться у повідомленні.
За його словами, по медичну допомогу звернулися дві жінки віком 31 та 39 років. У них діагностували гостру реакцію на стрес.
- На Сумщині під час чергової атаки російських безпілотників один із дронів на оптоволоконному керуванні заплутався у захисній сітці над дорогою, якою рухалися автомобілі.