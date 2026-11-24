Під час голосування Польща та Естонія набрали 117 і 111 голосів відповідно, тоді як Росія – лише 46.

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Росія вчетверте поспіль не змогла отримати місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). За результатами голосування її випередили Польща та Естонія.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Польща отримала 117 голосів, Естонія – 111, а Росія – 46.

Сибіга привітав обрані країни та наголосив, що держава, яка систематично порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї та використовує заборонені хімічні речовини під час агресії, не може контролювати її виконання.

"Міжнародне право має бути непорушним. Жодного потурання, жодної безкарності, жодних винятків", – заявив глава МЗС.