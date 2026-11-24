Росія вчетверте поспіль не змогла отримати місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). За результатами голосування її випередили Польща та Естонія.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Польща отримала 117 голосів, Естонія – 111, а Росія – 46.
Сибіга привітав обрані країни та наголосив, що держава, яка систематично порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї та використовує заборонені хімічні речовини під час агресії, не може контролювати її виконання.
"Міжнародне право має бути непорушним. Жодного потурання, жодної безкарності, жодних винятків", – заявив глава МЗС.
- Україна передала всім державам-учасницям Конвенції про заборону хімічної зброї результати національного розслідування щодо застосування російськими військовими хімічного засобу боротьби із заворушеннями CS поблизу Іллінки на Дніпропетровщині 20 вересня 2024 року.