Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені шість приватних будинків та автомобілі.

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Російські війська у вівторок, 24 листопада, завдали удару по Лозівській громаді Харківської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей, виникла пожежа.

Про це повідомили голова громади Сергій Зеленський і ДСНС у Харківській області.

Під ударом опинився Чернігівський старостинський округ. За словами Сергія Зеленського, через влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

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Пошкоджені шість приватних будинків: у них вибиті вікна та двері. Два домоволодіння майже зруйновані.

За інформацією ДСНС, у Лозовій внаслідок влучання реактивного ударного безпілотника загорілися нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки й приватні автівки.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.