Російські війська у вівторок, 24 листопада, завдали удару по Лозівській громаді Харківської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей, виникла пожежа.
Про це повідомили голова громади Сергій Зеленський і ДСНС у Харківській області.
Під ударом опинився Чернігівський старостинський округ. За словами Сергія Зеленського, через влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Пошкоджені шість приватних будинків: у них вибиті вікна та двері. Два домоволодіння майже зруйновані.
За інформацією ДСНС, у Лозовій внаслідок влучання реактивного ударного безпілотника загорілися нежитлова будівля та легкові автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки й приватні автівки.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.