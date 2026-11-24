Упродовж доби російські війська майже 30 разів атакували Дніпро та два райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники й артилерію. Унаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі постраждали шестеро людей. Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхові будинки, автомобілі та об’єкти транспортної інфраструктури.
На Нікопольщині під ворожими ударами перебували міста Марганець і Нікополь, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади.
У районі пошкоджені багатоквартирні будинки та легковий автомобіль.
У Павлоградському районі російські війська атакували Богданівську та Вербківську громади.
Унаслідок обстрілів зруйнована господарська споруда.