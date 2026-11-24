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Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 800 атак на об’єкти Групи "Нафтогаз". Попри постійні обстріли, підприємства продовжують працювати та забезпечувати стабільність енергетичного сектору України.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" за підсумками заходу "День постачальника 2026".

"Від початку повномасштабного вторгнення росія понад 800 разів атакувала об’єкти Нафтогазу. Тому своєчасне постачання обладнання та матеріалів критично важливе для відновлення інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що важливу роль у роботі підприємств відіграє співпраця з українськими виробниками та постачальниками, а також іноземними партнерами.

В.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко наголосив на важливості прозорих закупівель, чесної конкуренції та рівного доступу учасників до тендерів. За його словами, це сприяє залученню компаній, готових інвестувати у виробництво, впроваджувати нові технології та брати участь у закупівлях.

Щороку підприємства Групи "Нафтогаз" проводять понад 10 тисяч тендерних закупівель.

Цьогоріч до заходу "День постачальника" долучилися понад 400 представників бізнесу. За словами директорки з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання Надії Бігун, зустріч стала можливістю обговорити потреби підприємств і перспективи подальшої співпраці.